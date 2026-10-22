Luis Díaz es baja con el Bayern Múnich por lesión muscular

El delantero colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y es baja para los próximos partidos, informó en un comunicado el club muniqués.
Luis Díaz baja sensible para el Bayern
Ante el Arsenal, Díaz se vio obligado a dejar el césped en el minuto 69.
"El delantero, de 29 años, se perderá los próximos partidos", indicó el comunicado del club muniqués.
La entidad deportiva bávara informó del alcance de la lesión de la estrella colombiana del Bayern Múnich tras someterse el jugador a exámenes médicos.
Según el diario Bild, entre los próximos partidos que se perderá el jugador colombiano figura el duelo previsto para el próximo 3 de noviembre en el que se medirán Bayern Múnich y Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y tampoco podrá participar en la próxima concentración de su selección nacional, prevista para el mes que viene.
FUENTE: EFE