Luis Díaz es baja con el Bayern Múnich por lesión muscular

El delantero colombiano Luis Díaz , del Bayern Múnich, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y es baja para los próximos partidos, informó en un comunicado el club muniqués.

"Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al Bayern de Múnich y al Arsenal el miércoles por la noche", informó el club bávaro en su página web, al aludir al duelo que se saldó la víspera con empate 2-2.

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Luis Díaz baja sensible para el Bayern

Ante el Arsenal, Díaz se vio obligado a dejar el césped en el minuto 69.

"El delantero, de 29 años, se perderá los próximos partidos", indicó el comunicado del club muniqués.

La entidad deportiva bávara informó del alcance de la lesión de la estrella colombiana del Bayern Múnich tras someterse el jugador a exámenes médicos.

Según el diario Bild, entre los próximos partidos que se perderá el jugador colombiano figura el duelo previsto para el próximo 3 de noviembre en el que se medirán Bayern Múnich y Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y tampoco podrá participar en la próxima concentración de su selección nacional, prevista para el mes que viene.

FUENTE: EFE