FIFA confirma a Estados Unidos como sede del Mundial de Clubes 2028

Estados Unidos será la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes 2028, categoría femenina, que se disputará del 5 al 30 enero de 2028, según informó este jueves la FIFA en un comunicado.

La decisión fue adoptada tras la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el 15 de octubre de 2026 en Zúrich (Suiza), que también aprobó la asignación de 2,5 millones de dólares para cada federación miembro participante en el Mundial Femenino Brasil 2027; una cantidad que se equipara a los equipos masculinos que disputaron el pasado Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Del mismo modo, las jugadoras que participen en el Mundial recibirán los mismos servicios que se ofrecieron a los futbolistas que disputaron el Mundial 2026.

Además, si el Mundial femenino generase excedentes económicos, estos se distribuirían entre las federaciones miembro participantes y se reservará una parte para las jugadoras.

Respecto a la elección de Estados Unidos como sede de la Copa Mundial de Clubes Femenina en 2028, la FIFA detalló que se otorgará acceso a los equipos en función de sus resultados en la máxima competición de clubes de su confederación durante el periodo de clasificación, que durará cuatro años y abarcará desde la temporada que finaliza en 2024 hasta la que concluye en 2027.

La FIFA CONFIRMA SEDE DEL MUNDIAL DE CLUBES 2028

La competición contará con 19 equipos procedentes de las seis federaciones, que pasarán a ser 16 después de una fase de repesca.

La AFC, la CAF, la Concacaf y la CONMEBOL estarán representadas por tres clubes cada una en la competición, un equipo representará a la OFC y seis de los mejores equipos de fútbol femenino de Europa representarán a la UEFA.

Hasta la fecha, ya están clasificados el Barcelona Femení (España), Arsenal Women (Inglaterra), Club América Femenil (México), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women’s FC (RPDC), Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda WFC (China).