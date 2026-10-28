Bolillo Gómez convoca para El Salvador a Jorge "Gugu" Méndez del San Francisco

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció la convocatoria de siete futbolistas que militan en clubes del extranjero para disputar el Play-In de la Copa Oro 2027 de la Concacaf, donde destaca la presencia del panameño Jorge Gugu Méndez, llamado por el Bolillo Gómez .

El cuerpo técnico de la selección mayor masculina de El Salvador, liderada por Hernán Bolillo Gómez, incluyó en la lista a jugadores que desarrollan sus carreras en Estados Unidos, Rusia, Polonia y Costa Rica, con el objetivo de contar con alternativas para afrontar un compromiso importante en sus aspiraciones de clasificación al principal torneo de selecciones de la región.

Los siete legionarios convocados por Bolillo Gómez

Entre los nombres destacados aparece el delantero Brayan Gil, quien milita en el Baltika de Rusia, así como Nathan Ordaz, atacante del DC United de Estados Unidos.

La lista también incluye al mediocampista Joshua Pérez, del Odra Opole de Polonia, y al volante Cristian Martínez, quien juega en el San Carlos de Costa Rica.

Completan la convocatoria Armando Moreno, mediocampista del El Paso Locomotive de Estados Unidos; Nelson Blanco, defensor del San Antonio FC estadounidense; y Jorge Méndez, delantero del San Francisco de Panamá.

En el caso de Méndez, la FESFUT informó que se encuentra a la espera del aval de la FIFA para completar el cambio de federación del jugador, requisito necesario para que pueda representar oficialmente a El Salvador.

El objetivo: clasificar a la Copa Oro 2027

La convocatoria de estos siete futbolistas representa un paso en la planificación de la selección salvadoreña de cara al Play-In, instancia que será determinante para sus aspiraciones de disputar la Copa Oro 2027.