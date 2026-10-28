Premundial de Béisbol U18: Panamá sufre dolorosa derrota ante Nicaragua

La Selección de béisbol de Panamá sufrió una dolorosa derrota por pizarra de 5-4 ante Nicaragua en la Súper Ronda del Campeonato Premundial de Béisbol U18 , que se juega en República Dominicana.

Los nicaragüenses anotaron tres carreras en el tercer episodio y dos en el sexto, mientras que los canaleros fabricaron tres en el cuarto y una en el séptimo capítulo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El mejor por Panamá a la ofensiva fue el jardinero Jonathan Ramos, quien conectó de 2-2 con 1 cuadrangular, 3 empujadas, 1 base por bolas y 2 anotadas.

Jeffrey Bustos fue el lanzador ganador con 3.2 entradas lanzadas y el izquierdo coclesano Christian González cargó con la derrota, tras permitir 2 carreras en 4.2 episodios con 2 ponches.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Premundial de Béisbol U18?

Los dirigidos por Rodrigo Merón se encuentran en una difícil situación, ubicados en la última posición de la Súper Ronda con récord de 1-3 y con un partido pendiente por jugar (vs Estados Unidos este jueves).

La tropa panameña debe ganar para soñar con clasificar entre los primeros cuatro y asegurar un boleto al Mundial.