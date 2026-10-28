MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 5 en la Serie Mundial?

Los Cerveceros de Milwaukee confiarán en el brazo de Jacob Misiorowski de 24 años para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026, en el que el lanzador buscará mantener su buen rendimiento de la postemporada y ayudar a su equipo en un duelo clave por el título de las Grandes Ligas ( MLB ).

Misiorowski llega a esta cita después de firmar una destacada temporada regular, en la que registró marca de 16 victorias y cinco derrotas , con una efectividad de 1.80 , números que lo colocan entre los candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional.

El derecho también ha respondido durante los playoffs. En la postemporada acumula récord de 1-0, con una efectividad de 2.70 en 13.1 entradas lanzadas. En ese recorrido ha concedido cinco bases por bolas y recetado 14 ponches, estadísticas que reflejan su capacidad para dominar a los bateadores rivales.

Abridor de los Tampa Bay Rays - MLB

La responsabilidad de Tampa Bay será para el número 1 en la rotación, Drew Rasmussen. El derecho de 31 años tuvo récord de 16-5 en la regular con efectividad de 2.67 y en la postemporada tiene 2-0 en 172.0 capítulos y efectividad de 2.19 en 24.2 episodios lanzados.

En su apertura durante la Serie Mundial, trabajó 3.2 entradas de 6 hits, 3 carreras, 2 bases por bolas y 4 ponches.