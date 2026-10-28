MLB MLB -  28 de octubre de 2026 - 14:38

MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 5 en la Serie Mundial?

Conoce los lanzadores abridores para el juego 5 de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 5 en la Serie Mundial?

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FOTO: IA - MLB

Los Cerveceros de Milwaukee confiarán en el brazo de Jacob Misiorowski de 24 años para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026, en el que el lanzador buscará mantener su buen rendimiento de la postemporada y ayudar a su equipo en un duelo clave por el título de las Grandes Ligas (MLB).

Misiorowski llega a esta cita después de firmar una destacada temporada regular, en la que registró marca de 16 victorias y cinco derrotas, con una efectividad de 1.80, números que lo colocan entre los candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional.

El derecho también ha respondido durante los playoffs. En la postemporada acumula récord de 1-0, con una efectividad de 2.70 en 13.1 entradas lanzadas. En ese recorrido ha concedido cinco bases por bolas y recetado 14 ponches, estadísticas que reflejan su capacidad para dominar a los bateadores rivales.

Abridor de los Tampa Bay Rays - MLB

La responsabilidad de Tampa Bay será para el número 1 en la rotación, Drew Rasmussen. El derecho de 31 años tuvo récord de 16-5 en la regular con efectividad de 2.67 y en la postemporada tiene 2-0 en 172.0 capítulos y efectividad de 2.19 en 24.2 episodios lanzados.

En su apertura durante la Serie Mundial, trabajó 3.2 entradas de 6 hits, 3 carreras, 2 bases por bolas y 4 ponches.

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