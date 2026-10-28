Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee perdieron la oportunidad de barrer a los Rays de Tampa para llevarse la Serie Mundial 2026.
Line Up de los Cerveceros
- Jackson Chourio - JI
- Jake Bauers - 1B
- Christian Yelich - BH
- William Contreras - R
- Brice Turang - 2B
- Sal Frelick - JD
- Cooper Pratt - CC
- Garrett Mitchell - JC
- David Hamilton - 3B
Lanzador: Jacob Misiorowski
Line Up de los Rays
- Yandy Díaz - BH
- Jonathan Aranda - 1B
- Junior Caminero - 3B
- Liam Hicks - R
- Jhonny DeLuca - JC
- Chandler Simpson - JI
- Ben Williamson - 2B
- Ryan Vilade - JD
- Taylor Walls - CC
Lanzador: Drew Rasmussen