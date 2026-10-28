MLB MLB -  28 de octubre de 2026 - 16:14

Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee perdieron la oportunidad de barrer a los Rays de Tampa para llevarse la Serie Mundial 2026.

Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

FOTO / ChatGPT

Los Cerveceros de Milwaukee perdieron la oportunidad de barrer a los Rays de Tampa para llevarse la Serie Mundial 2026.

El equipo de Kevin Cash tuvo que extenderse ante la entrada 12 en el juego 4 para llevarse su primera victoria.

Line Up de los Cerveceros

  1. Jackson Chourio - JI
  2. Jake Bauers - 1B
  3. Christian Yelich - BH
  4. William Contreras - R
  5. Brice Turang - 2B
  6. Sal Frelick - JD
  7. Cooper Pratt - CC
  8. Garrett Mitchell - JC
  9. David Hamilton - 3B

Lanzador: Jacob Misiorowski

Line Up de los Rays

  1. Yandy Díaz - BH
  2. Jonathan Aranda - 1B
  3. Junior Caminero - 3B
  4. Liam Hicks - R
  5. Jhonny DeLuca - JC
  6. Chandler Simpson - JI
  7. Ben Williamson - 2B
  8. Ryan Vilade - JD
  9. Taylor Walls - CC

Lanzador: Drew Rasmussen

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