Los Rays ganan en episodios extras y obligan a un quinto juego de la Serie Mundial 2026

Los Rays de Tampa Bay lograron mantenerse con vida en la Serie Mundial 2026 después de superar 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 4, en 12 episodios, disputado este martes 27 de octubre en el Tropicana Field.

La novena dirigida por Kevin Cash llegó al compromiso contra las cuerdas, después de perder los primeros tres encuentros del Clásico de Otoño ante unos Cerveceros que buscaban completar la barrida y conquistar el primer campeonato de su historia.

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Rays y Cerveceros protagonizaron un emocionante encuentro

Tampa Bay abrió el marcador en la segunda entrada gracias a un doble de Chandler Simpson que permitió anotar a Jonny DeLuca.

Milwaukee respondió en el cuarto episodio con un doble productor que llevó al plato a Sal Frelick, igualando las acciones 1-1.

Sin embargo, los Rays recuperaron la ventaja en la parte baja de esa misma entrada, cuando Junior Caminero aprovechó un error defensivo para colocar el 2-1.

Los Cerveceros volvieron a reaccionar en el quinto capítulo con un cuadrangular solitario de David Hamilton, que empató el encuentro 2-2. La igualdad se mantuvo después de nueve entradas, obligando a disputar episodios adicionales en un partido cargado de dramatismo.

Tampa Bay mantiene la esperanza de una remontada histórica

Con este triunfo, los Rays evitaron la eliminación y redujeron la desventaja en la Serie Mundial a 3-1.

El conjunto de Tampa Bay todavía enfrenta una misión complicada, ya que necesita ganar los próximos tres encuentros para conquistar el campeonato.

En la historia de las Grandes Ligas, solamente los Medias Rojas de Boston de 2004 consiguieron remontar una desventaja de 0-3 en una serie de postemporada, cuando eliminaron a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Ningún equipo ha logrado una remontada semejante en la historia de la Serie Mundial.

¿Cuándo se juega el quinto partido?

El Juego 5 de la Serie Mundial 2026 está programado para el miércoles 28 de octubre en el Tropicana Field, desde las 7:00 p.m., hora de Panamá en las pantallas de RPC.