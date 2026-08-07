Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy en semifinales

La primera Semifinal del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 enfrentará a Costa Rica y Estados Unidos —subcampeón del Campeonato Sub-20 2024— el viernes en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, México.

Al avanzar a las Semifinales, ambas selecciones también aseguraron su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 Masculina de la FIFA 2027.

Tras imponerse a Haití en una tanda de penales, Costa Rica se convirtió en el primer semifinalista del torneo y en la única selección centroamericana que alcanzó esta instancia en la presente edición.

México y Canadá buscan la final en el Campeonato Sub-20 de Concacaf

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa con el enfrentamiento entre México y Canadá en las Semifinales, el viernes en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, México.

Canadá llega a esta instancia decisiva después de vencer 3-1 a Jamaica en los Cuartos de Final y asegurar su clasificación a la que será su novena participación en una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Un doblete de Liam Mackenzie y un gol de Max Vogele condujeron a los Rojos a la victoria.

México buscará extender su récord perfecto en el Campeonato Sub-20 2026. El anfitrión del torneo completó una Fase de Grupos impecable, con tres victorias consecutivas para finalizar en el primer lugar del Grupo B, antes de eliminar a Panamá con un triunfo por 4-0 en los Cuartos de Final.

FUENTE: CONCACAF