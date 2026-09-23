Selección de Panamá: Marcos De León y la importancia de su convocatoria tras volver de lesión

El arquero de 28 años de edad Marcos De León fue otro de los protagonistas que brindó declaraciones mientras la selección de Panamá de Thomas Christiansen se prepara para el primero de tres amistosos en la gira asiática.

De León, oriundo de la provincia de Veraguas y actual jugador del Sporting San Miguelito se muestra listo para afrontar el reto que le ha llegado en su carrera, luego de volver de una dura lesión.

Oportunidad con la selección de Panamá

"Primero gracias a Dios por tenerme acá con salud primero que nada, vengo regresando de una lesión bastante importante, pero creo es igual o más importante es estar acá el día de hoy", destacó.

"Me toma por sorpresa, se que soy uno de los que está en la línea de los porteros que deberían ir llegando a la selección, pero no esperaba el llamado tan cercano", añadió De León.

"Gracias a Dios me he podido preparar y recuperar de la mejor manera y poder dar lo mejor de mí en este inicio", finalizó el originario de la provincia de Veraguas.