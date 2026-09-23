MLB: Leonardo Bernal llegó a 18 empujadas en 20 juegos con Cardinals

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 23 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
En lo que lleva de temporada desde su ascenso, batea para .296 en 20 partidos, con 4 cuadrangulares, 18 producidas y .818 de OPS.
Iván Herrera
Se fue en blanco en tres turnos con 1 base por bolas, 1 anotada. Batea este año para .244 con 18 cuadrangulares, 68 empujadas, 8 bases por bolas y .740 de OPS.
José Caballero
"Chema" se fue en blanco en tres turnos, recibió una base por bolas, anotó una carrera en la victoria 9-2 de los Yankees de New York sobre los Rays de Tampa.
Este año batea para .235 con 14 cuadrangulares, 51 remolcadas, 34 bases robadas y .662 de OPS.
Miguel Amaya
"El Kangri" se fue en blanco en tres turnos con dos ponches en la derrota de los Cubs de Chicago ante los Marlins de Miami 3-2.
Esta campaña batea para .231 con 6 cuadrangulares, 26 producidas y .700 de OPS.