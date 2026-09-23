MLB: Leonardo Bernal llegó a 18 empujadas en 20 juegos con Cardinals

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 23 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Toto" se fue de 4-1 con 1 remolcada en el triunfo 5-1 de los Cardinals de San Luis ante los Piratas de Pittsburgh.

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En lo que lleva de temporada desde su ascenso, batea para .296 en 20 partidos, con 4 cuadrangulares, 18 producidas y .818 de OPS.

Iván Herrera

Se fue en blanco en tres turnos con 1 base por bolas, 1 anotada. Batea este año para .244 con 18 cuadrangulares, 68 empujadas, 8 bases por bolas y .740 de OPS.

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en tres turnos, recibió una base por bolas, anotó una carrera en la victoria 9-2 de los Yankees de New York sobre los Rays de Tampa.

Este año batea para .235 con 14 cuadrangulares, 51 remolcadas, 34 bases robadas y .662 de OPS.

Miguel Amaya

"El Kangri" se fue en blanco en tres turnos con dos ponches en la derrota de los Cubs de Chicago ante los Marlins de Miami 3-2.

Esta campaña batea para .231 con 6 cuadrangulares, 26 producidas y .700 de OPS.