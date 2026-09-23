Selección de Panamá: José Luis Rodríguez inicia nuevo proceso con la ilusión de un tercer mundial

El extremo del FC Juárez José Luis Rodríguez habló en entrenamiento de la selección de Panamá del DT Thomas Christiansen, previo a duelo ante India en el inicio de la gira asiática.

Rodríguez, de 28 años de edad es uno de los jugadores que aportarán experiencia al grupo que iniciará viendo acción ante India este viernes 25 de septiembre.

"Este proceso va a ser muy interesante, se nos viene un gran reto de muy importante de cara a noviembre, que es lo que hay que pensar primero, por eso estamos aquí, para preparar esos partidos de cara de noviembre", mencionó "Pumita".

"También han venido nuevos chicos, darle la oportunidad para que demuestren lo que pueden aportar a la selección", añadió Rodríguez.

Con la ilusión de un tercer mundial con la selección de Panamá

"Al final por la edad que tengo, no se si llego con 31, 32 al mundial, así que lo primero será prepararme de la mejor manera, rendir bien en mi club para que el entrenador siga contando conmigo aquí en la selección y hace mucha ilusión disputar 3 mundiales, no es cualquier cosa", finalizó José Luis Rodríguez.