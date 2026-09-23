Jaylinn Hawkins, el panameño de los Ravens que juega el primer partido de la NFL en Río

Los Baltimore Ravens (de Jaylinn Hawkins ) y Dallas Cowboys protagonizarán este domingo 27 de septiembre uno de los encuentros más llamativos de la Semana 3 de la NFL, en un escenario muy especial: el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil .

El partido está programado para las 4:25 p.m. ET (3:25 p.m. en Panamá) y marcará el primer encuentro de temporada regular de la NFL disputado en Río de Janeiro.

Para Panamá, el compromiso tendrá un atractivo adicional por la presencia del safety de los Ravens Jaylinn Hawkins, jugador de 29 años que posee raíces panameñas por parte de su familia materna y que actualmente viste el número 21 de Baltimore.

Jaylinn Hawkins estuvo en Panamá

Hawkins ha mostrado públicamente su vínculo con Panamá. En marzo de 2026 visitó el país y compartió con fanáticos y jugadores de las selecciones nacionales de flag football y fútbol americano. Durante aquella visita habló con orgullo de sus raíces y de lo que significó representar a Panamá en el Super Bowl LX, que disputó como integrante de los New England Patriots.

Ahora, como integrante de los Ravens, Hawkins tendrá la oportunidad de volver a representar esas raíces latinoamericanas en otro escenario internacional y, además, en territorio sudamericano.

El enfrentamiento también llega con ambos equipos buscando tomar ventaja en este inicio de campaña. Baltimore y Dallas presentan marca de 1-1 antes del compromiso. Los Cowboys vienen de vencer 37-20 a los Washington Commanders, mientras que los Ravens cayeron 24-17 frente a los New Orleans Saints.

Además de la presencia de Hawkins, el choque presenta el atractivo del enfrentamiento entre Lamar Jackson y Dak Prescott, dos de los quarterbacks más reconocidos de la NFL. Baltimore también domina ampliamente la serie histórica ante Dallas con récord de 6-1, incluyendo una victoria 28-25 en su enfrentamiento más reciente, disputado en 2024.