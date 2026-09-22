FUTBOL Fútbol Internacional -  22 de septiembre de 2026 - 14:40

Mundial Sub-17: Fernando Morón representará a Panamá junto a dos asistentes

El central panameño Fernando Morón será árbitro principal en la Copa Mundial Sub-17 que se jugará en Qatar.

Mundial Sub-17: Fernando Morón representará a Panamá junto a dos asistentes
Mundial Sub-17: Fernando Morón representará a Panamá junto a dos asistentesFOTO: FPF

Fernando Morón fue designado como árbitro principal, mientras que Andrés Vargas y Alejandro Camarena estarán como árbitros asistentes en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Panamá estará representada no solo dentro del terreno de juego, sino también en el cuerpo arbitral de la Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

De acuerdo con la lista de oficiales seleccionados para la competición, Fernando Javier Morón Valdelamar fue escogido como árbitro principal, formando parte del grupo de 27 colegiados designados para impartir justicia durante el torneo.

Presencia panameña en el arbitraje del Mundial Sub-17

La representación panameña se completa con Andrés Ausberto Vargas de Gracia y Alejandro Ameth Camarena Ayala, quienes fueron seleccionados como árbitros asistentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Javier Tebas al Real Madrid: "Un error arbitral no demuestra una conspiración"

La selección de Uruguay confirma la baja de Fede Valverde

Real Madrid: ¿Qué lesión sufre Fede Valverde?

Recomendadas

Últimas noticias