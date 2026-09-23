Selección de Panamá: ¿Cuál es la dupla de LPF convocada para la gira asiática?

La Selección de Panamá cuenta con dos representantes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para su importante gira de tres partidos de preparación por tierras asiáticas.

Uno es el guardameta Marcos De León, pieza importante del Sporting San Miguelito, mientras que el otro es el mediocampista Daivis Murillo, de CD Plaza Amador.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ambos jugadores arribaron el pasado lunes a la República de India junto al entrenador Thomas Christiansen, su cuerpo técnico y demás miembros del staff, y se encuentran listos para disputar sus primeros minutos con la Selección Nacional.

Tanto De León como Murillo sueñan con poder hacer su debut con los colores de la camiseta de la Selección Mayor en esta gira por India y Japón.

De León, de 28 años, ya había sido llamado a entrenamientos con la Selección Mayor a principios de este año, sin embargo, el arquero oriundo de la provincia de Veraguas sufrió una fuerte lesión que lo dejó fuera por casi 9 meses, perdiendo así la oportunidad de debutar en los partidos amistosos ante la Selección de Bolivia y México.

En el caso de Daivis Murillo, el talentoso volante del actual campeón CD Plaza Amador, sueña con llevar su fútbol al extranjero.

Murillo, de 20 años, llegó en agosto del año pasada a los Leones y desde entonces se ha convertido en un fijo en el equipo titular del DT Mario Méndez, con golazos incluidos de fuera del área.

A continuación, preguntas rápidas con ambos jugadores del plano local.

Perfiles

Daivis Murillo

Club: CD Plaza Amador

¿Edad?

20 años

¿Equipo con que debutaste en la LPF?

Potros del Este

¿A qué edad debutaste en la LPF?

A los 17 años.

¿El entrenador con que hiciste te debutó en la LPF?

Ángel Sánchez

¿Oriundo de qué lugar?

Barriada Emmanuel en Tocumen

¿Tu primer equipo de fútbol?

El primer club que tuve fue Atlético Nacional Tocumen.

¿Qué sentiste cuando recibiste la convocatoria como uno de los dos jugadores d la LPF a la Selección Mayor?

Fue algo impresionante para mí porque la verdad he trabajado para eso y contento.

¿Cuál sería tu siguiente objetivo?

Estoy con la ilusión de poder salir al extranjero y poder seguir demostrando mi talento.

Marcos De León

Club: Sporting SM

¿Edad?

28 años

¿Equipo con que debutaste en la LPF?

Atlético Veragüense

¿El entrenador que te debutó en la LPF?

Marcos Pimentel

¿Oriundo de qué lugar?

Santiago de Veraguas

¿Qué sentiste cuando recibiste la convocatoria como uno de los dos jugadores de la LPF a la Selección Mayor?

Felicidad.

¿Cuál sería tu siguiente objetivo?

Me siento muy orgulloso y sé que estoy cada vez más cerca de poder salir.

FUENTE: FEPAFUT