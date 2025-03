Carlo Ancelotti niega llamada para dirigir a la selección de Brasil

El técnico del Real Madrid , Carlo Ancelotti , insistió este viernes en que tiene contrato con el club blanco y que no ha recibido ninguna llamada de la Federación Brasileña, después de que su nombre saliera de nuevo a la palestra como próximo seleccionador, tras la goleada encajada por la Selección de Brasil (4-1) ante Argentina el miércoles.

"El contrato habla claro. No tengo nada que añadir a esto. Tengo cariño a Brasil, a sus jugadores y a la afición, pero tengo contrato aquí con el Real Madrid", subrayó el preparador italiano antes de que respondiera con un "simplemente no" a la pregunta de si había recibido alguna llamada de la Federación Brasileña (CBF).

En la rueda de prensa previa al partido frente al Leganés del sábado, Ancelotti incidió en que el Barcelona, que lidera la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el cuadro merengue a falta de diez partidos, no ha ganado todavía LaLiga.

"El Barcelona tiene ventaja, pero tenemos el Clásico y quedan muchos partidos. Tenemos que hacer lo máximo posible, empezando por mañana (sábado). Ojalá nos queden 17 partidos, porque eso significa que pelearemos en todas las competiciones hasta el final", aseveró.

Carlo Ancelotti y muchos temas polémicos alrededor del Real Madrid

También se refirió a la investigación que ha abierto la UEFA por supuesta "conducta indecente" del francés Kylian Mbappé, el brasileño Vinicius, el alemán Antonio Rudiger y Dani Ceballos cuando su equipo fue eliminado de los octavos de Champions League en el Metropolitano.

"Confiamos en la UEFA. Nosotros creemos que ha sido todo correcto. Esperamos que la UEFA nos diga algo, pero tenemos confianza en que todo va a salir bien", afirmó Ancelotti.

El entrenador se mostró tranquilo después de que se conociera este viernes que será juzgado el miércoles y jueves en la capital española por haber evadido presuntamente más de un millón de euros en 2014 y 2015.

"Hay muchos temas de debate en la mesa. Tengo que ir a declarar y lo haré el miércoles. Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía. Gané el primer juicio y confío totalmente en la ley y la justicia", dijo.

"No estoy preocupado. Me molesta que digan que he defraudado, pero voy a declarar con ilusión", añadió.

FUENTE: AFP