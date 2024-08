Carlo Ancelotti resta importancia por falta de gol de Kylian Mbappé en el inicio de LaLiga

El entrenador en el Real Madrid Carlo Ancelotti afirmó este miércoles que no es "tiempo para preocuparnos", al ser preguntado en rueda de prensa sobre el complicado arranque en el campeonato español del atacante francés Kylian Mbappé .

Mbappé anotó en su primer partido como jugador del Real Madrid en la Supercopa de Europa, pero todavía no ha visto portería pese a sus múltiples ocasiones contra Mallorca (1-1) y Real Valladolid (3-0), durante las dos primeras jornadas de La Liga, desatando críticas en la prensa española por su rendimiento.

Declaraciones de Carlo Ancelotti

"El último gol que ha marcado Mbappé fue el 14 de agosto. Ahora estamos a 28, han pasado dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos, y al igual que no nos preocupamos nosotros, no se preocupa él. Está muy contento, muy feliz, y tiene ganas de marcar en el próximo partido", declaró el entrenador madrileño en la rueda de prensa previa a la visita de Las Palmas el jueves.

"Está progresando muy bien, lo veo cada día mejor, ilusionado, motivado, con ganas. Entrena bien, muy humilde, me parece que se está adaptando muy bien", dijo sobre la nueva estrella del club blanco.

El técnico reconoció que su equipo estaba todavía en fase de adaptación sin el alemán Toni Kroos, retirado el pasado mes de julio, y con la incorporación de Mbappé en ataque, pero que contaba con "muchos recursos en el frente", con el goleador francés y la dupla de brasileño Vinicius y Rodrygo.

"Han pasado solo tres partidos y hemos marcado seis goles, pese a que el equipo no está en su mejor versión. Creo que el problema de los goles aquí no va a pasar y nunca ha pasado", explicó.

FUENTE: AFP