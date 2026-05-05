Mundial 2026: Conoce a la Selección de Sudáfrica

La Selección de Sudáfrica volverá a disputar una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia, tras conseguir su clasificación al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los “Bafana Bafana” sellaron su boleto después de finalizar en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias africanas de la CAF, superando a selecciones históricas como Nigeria y Benín.

El conjunto dirigido por Hugo Broos aseguró su clasificación en la última jornada al derrotar 3-0 a Ruanda, resultado que le permitió cerrar una sólida campaña con 18 puntos. A pesar de haber sufrido una deducción de tres unidades por la alineación indebida de un jugador suspendido, Sudáfrica logró mantenerse en la cima y regresar a la máxima cita del fútbol mundial.

La clasificación tuvo un cierre dramático, ya que Sudáfrica necesitaba también un tropiezo de Benín, selección que cayó goleada 4-0 ante Nigeria. Ese resultado terminó favoreciendo a los sudafricanos, que consiguieron el ansiado boleto mundialista y confirmaron su crecimiento futbolístico en el continente africano.

Será la cuarta participación mundialista de Sudáfrica en toda su historia y la primera desde el torneo de 2010, cuando fue anfitrión del campeonato.

Historial de la Selección de Sudáfrica en los Mundiales

La primera aparición de Sudáfrica en una Copa del Mundo fue en Francia 1998. En aquella edición compartió grupo con Francia, Dinamarca y Arabia Saudita. Los africanos debutaron con derrota 3-0 ante los franceses, luego empataron 1-1 con Dinamarca y cerraron su participación con igualdad 2-2 frente a Arabia Saudita.

Su segunda participación llegó en Corea-Japón 2002, considerada hasta ahora la mejor actuación de Sudáfrica en un Mundial. Los “Bafana Bafana” empataron 2-2 con Paraguay, vencieron 1-0 a Eslovenia y cayeron 3-2 frente a España. Aunque finalizaron con cuatro puntos, quedaron eliminados por diferencia de goles y no pudieron avanzar a los octavos de final.

En 2010, Sudáfrica hizo historia al convertirse en la primera nación africana en organizar una Copa del Mundo. En ese torneo empató 1-1 con México en el partido inaugural, perdió 3-0 frente a Uruguay y cerró con una histórica victoria 2-1 sobre Francia. Sin embargo, tampoco logró superar la fase de grupos.