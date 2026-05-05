Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Sudáfrica

La Selección de Sudáfrica llegará al Mundial 2026 con una generación que combina experiencia, orden táctico y varios futbolistas que atraviesan un gran momento tanto en África como en Europa.

Los “Bafana Bafana”, dirigidos por Hugo Broos, buscarán competir en un grupo complicado y alcanzar por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo.

Jugadores destacados de la Selección de Sudáfrica

Uno de los grandes referentes del equipo es Ronwen Williams. El arquero y capitán sudafricano se ha convertido en una pieza fundamental gracias a su liderazgo, seguridad bajo los tres palos y experiencia internacional. Williams, figura del Mamelodi Sundowns, fue clave en la destacada participación de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones 2023, especialmente en las tandas de penales.

En el mediocampo destaca Teboho Mokoena, considerado el motor del equipo. El volante aporta recuperación, despliegue físico y una gran capacidad para distribuir el balón. Además, posee un potente remate de media distancia, una de las armas ofensivas más peligrosas de Sudáfrica.

La principal carta ofensiva del conjunto africano es Lyle Foster. El delantero del Burnley llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera y será el encargado de liderar el ataque sudafricano. Foster combina velocidad, movilidad y capacidad goleadora, cualidades que lo convierten en uno de los jugadores africanos más interesantes del torneo.

Otro futbolista importante es Percy Tau, uno de los jugadores más talentosos y experimentados de la selección. El atacante sudafricano aporta creatividad, desequilibrio y experiencia internacional tras su paso por clubes como Brighton, Anderlecht y Al Ahly. Aunque actualmente milita en Vietnam, sigue siendo uno de los líderes futbolísticos del equipo.

En defensa, Siyabonga Ngezana aparece como uno de los pilares del equipo. El central del FCSB de Rumania ha ganado protagonismo en Europa y se ha consolidado como líder de la zaga sudafricana. Su fortaleza física y capacidad defensiva serán fundamentales para competir ante selecciones de alto nivel.

La revelación: Relebohile Mofokeng

El jugador revelación de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026 es Relebohile Mofokeng. El joven atacante del Orlando Pirates ha llamado la atención por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para romper líneas defensivas.

Con apenas 21 años, Mofokeng es considerado una de las mayores promesas del fútbol sudafricano y muchos lo ven como el futbolista que puede darle frescura y desequilibrio al ataque de los “Bafana Bafana” en el Mundial. Hugo Broos ha confiado cada vez más en él y todo apunta a que tendrá un papel importante en la Copa del Mundo.