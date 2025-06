Carlo Ancelotti: "Tenemos un examen importante mañana"

La Tricolor encadena una racha de cuatro victorias y tres empates consecutivos, lo que la mantiene en el segundo lugar de la clasificatoria con 23 puntos, por detrás de la ya clasificada Argentina, que lidera con 31.

Los pentacampeones del mundo son cuartos con 21 unidades, las mismas que Uruguay (3°) y Paraguay (5°).

Ancelotti destacó que Ecuador "defiende muy bien porque es un equipo compacto", además de que es "fuerte" y "competitivo".

El DT Sebastián Beccacece "ha hecho un gran trabajo aquí, tiene jugadores de nivel mundial como (Willian) Pacho que ha ganado la Champions League, como (Moisés) Caicedo que ha ganado la Conference League, entonces es un equipo que muestra gran calidad", señaló Ancelotti.

El entrenador, de 65 años, confesó que está ansioso por su debut con la Canarinha.

"¿Ansioso? Sí, un poco (...) pero muy contento de estar aquí, con mucha ilusión de que lo podemos hacer bien", comentó a la prensa.

Por un "partido completo", Carlo Ancelotti

La Selección de Brasil espera mostrar ante Ecuador una cara diferente, luego de caer 4-1 frente a la Albiceleste en Buenos Aires en marzo.

"Confío en que en ataque lo haremos bien por la creatividad que tenemos. En defensa necesitamos un equipo solidario, que compita, luche y trabaje unido. Ambos aspectos serán importantes mañana. Quiero un equipo que juegue un partido completo", sostuvo el estratega.

"Me da mucha confianza lo que veo: los jugadores, las ganas que tienen de ponerse la camiseta amarilla. Creo que un país entero impulsa a esta selección, y es muy importante tener un ambiente así alrededor, es lo mejor que uno puede tener", añadió.

"Esperamos mucho el partido de mañana, porque queremos clasificarnos al Mundial y me gustaría que demos lo mejor de nosotros en este juego".

Consultado por el estilo del fútbol brasileño, Ancelotti indicó que no tiene preferencias por un esquema de juego, porque, señaló, "me gusta un equipo que no tenga una sola identidad".

"Por la creatividad que tienen los jugadores, quiero un equipo organizado con el balón, y también sin él. Un fútbol que nos permita ser atractivos y aprovechar esa creatividad. No puedo decirles que no driblen, ellos saben lo que tienen que hacer. Trabajar sin la pelota y expresarse con ella", puntualizó.

FUENTE: AFP