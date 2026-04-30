Premier League: Mudryk es sancionado cuatro años por dopaje

Tras conocerse que el delantero ucraniano Mykhailo Mudryk, quien milita en el Chelsea FC habría dado positivo en Meldonium tras un control de antidoping realizado por la Premier League a finales del 2024, la Federación de Fútbol de Inglaterra habría suspendido provisionalmente al delantero de la competición, sanción que ya se ha confirmado el pasado 29 de abril.
El delantero fue suspendido luego de que las pruebas arrojadas dieran positivo en Meldonium, medicamento que genera un mejor rendimiento fue prohibido por la Agencia Mundial de Antidopaje en 2016. El extremo estará inhabilitado 4 años y podrá volver a las canchas en el 2028.
Luego de que se confirmara la sanción, el jugador presentó un recurso de apelación con el TAS.