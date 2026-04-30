Premier League: Mudryk es sancionado cuatro años por dopaje

Tras conocerse que el delantero ucraniano Mykhailo Mudryk , quien milita en el Chelsea FC habría dado positivo en Meldonium tras un control de antidoping realizado por la Premier League a finales del 2024, la Federación de Fútbol de Inglaterra habría suspendido provisionalmente al delantero de la competición, sanción que ya se ha confirmado el pasado 29 de abril.

Mudryk quien habría disputado su último partido con los 'blues' el 28 de noviembre del 2024, ha recibido la confirmación de una dura sanción, que puede afectar de manera directa su carrera profesional. El jugador fue fichado por el club inglés en el 2023 y registraba antes de su sanción, 20 goles y 11 asistencias.

El delantero fue suspendido luego de que las pruebas arrojadas dieran positivo en Meldonium, medicamento que genera un mejor rendimiento fue prohibido por la Agencia Mundial de Antidopaje en 2016. El extremo estará inhabilitado 4 años y podrá volver a las canchas en el 2028.

Luego de que se confirmara la sanción, el jugador presentó un recurso de apelación con el TAS.