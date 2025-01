Carlo Ancelotti sobre Vinícius Jr: "Está haciendo historia y que quiere seguir así"

"Hay que preguntarle a él, no sé si llega esta oferta o no llega. Yo puedo decir lo que veo: un jugador feliz, que está haciendo historia y que quiere seguir así", prosiguió Ancelotti sobre el jugador que se perderá el choque por la sanción de suspensión de dos partidos, una baja que no preocupa al entrenador madridista.

Más reacciones de Carlo Ancelotti

"Él está igual que siempre. No jugar mañana (sábado) le vendrá bien para recuperarse, para trabajar con tranquilidad. Aprovechará estos días. Y estará fresco en el momento clave", afirmó.

Preguntado si estaba harte de preguntas sobre el astro brasileño y su futuro, dijo que no era así. "No, estos días me he enfadado demasiado en ruedas de prensa y no debo hacerlo. Y yo sé por qué. Es algo que he reflexionado estos días. No, no me molestan las preguntas de Vinicius".

FUENTE: AFP