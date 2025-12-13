COPA DEL REY Fútbol Internacional -  13 de diciembre de 2025 - 15:33

CD Guadalajara vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir Copa del Rey

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el FC Barcelona ante el CD Guadalajara en la Eliminatoria de 32 de la Copa del Rey.

CD Guadalajara vs FC Barcelona: Fecha hora y dónde seguir Copa del Rey
CD Guadalajara vs FC Barcelona: Fecha hora y dónde seguir Copa del ReyFOTO: FC BARCELONA

El onceno del FC Barcelona chocará ante el CD Guadalajara en los Dieciseavos de final de la Copa del Rey 2025-2026, en el Estadio Pedro Escartín.

Por su parte, el Guadalajara cayó ante el Real Madrid Castilla Club de Fútbol 3-1 en acción de la Primera RFEF (tercera categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España).

CD GUADALAJARA VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR 16VOS DE LA COPA DEL REY

  • Fecha: Martes, 16 de diciembre de 2025
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Pedro Escartín
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com en el LBP
