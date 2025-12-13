CD Guadalajara vs FC Barcelona: Fecha hora y dónde seguir Copa del Rey FOTO: FC BARCELONA

El onceno del FC Barcelona chocará ante el CD Guadalajara en los Dieciseavos de final de la Copa del Rey 2025-2026, en el Estadio Pedro Escartín.

Los culés llegan motivados a este choque a partido único, por la victoria lograda el sábado ante el Osasuna (2-0) con doblete de Raphinha en la jornada 16 de LaLiga de España.

