CD Guadalajara vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir Copa del Rey

El onceno del FC Barcelona chocará ante el CD Guadalajara en los Dieciseavos de final de la Copa del Rey 2025-2026, en el Estadio Pedro Escartín.
Por su parte, el Guadalajara cayó ante el Real Madrid Castilla Club de Fútbol 3-1 en acción de la Primera RFEF (tercera categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España).
CD GUADALAJARA VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR 16VOS DE LA COPA DEL REY
- Fecha: Martes, 16 de diciembre de 2025
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Pedro Escartín
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com en el LBP