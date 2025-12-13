El FC Barcelona vence al Osasuna con doblete de Raphinha

El FC Barcelona sacó una sufrida victoria ante el Osasuna 2-0 con doblete del brasileño Raphinha para mantenerse con buena ventaja líder en la tabla de posiciones en la jornada 16 de LaLiga.

Los blaugranas fueron superiores en todo el partido, anotaron en la primera parte gracias a un centro de Alejandro Balde para Ferran Torres, pero en una jugada previa Lamine Yamal se encontraba fuera de juego y el VAR invalidó a la jugada.

En la segunda parte, al minuto 70' apareció Raphinha para abrir el marcador y darle al Barcelona esa tranquilidad de sumar tres puntos, porque al 85' completaría su doblete.

El Barcelona sigue líder y pensará en Copa del Rey

El equipo de Hansi Flick suma 43 puntos en 17 partidos disputados y mantiene a raya al Real Madrid que lo sigue de cerca y tiene un partido pendiente.

El próximo duelo del conjunto blaugrana será el martes ante el Guadalajara desde las 3:00 pm.