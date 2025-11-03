Cecilio Waterman: Del descenso, perder un título y ahora a coronase campeón en Chile

Cecilio Waterman ha sido sinónimo de perseverancia por todo lo que ha vivido en el fútbol. Tras varios años en Uruguay, situaciones complicadas en Perú y altibajos en Chile, finalmente el panameño se ha coronada campeón en Chile con el Coquimbo Unido.

Waterman lo ha hecho con un club que se consagra por primera vez desde su fundación hace 67 años y que ahora también participará en su segunda oportunidad en la Copa Libertadores de América.

"Es una cosa de locos porque con Cobresal nos merecíamos ese título pero también es faltarle el respeto a Huachipato porque también se lo merecían en su momento, lo lograron, me tocó descender con la U de Conce y ayer ascendió la U de Conce y hoy me toca ser campeón del fútbol chileno y la verdad que muy agradecido por la gente también de Chile que me ha tratado siempre de la misma manera, el año pasado me fui para Perú, no la pasé nada bien en Perú, me lesioné, la verdad la pasé mal y mira como es la vida, fui a América de Cali, no me eligieron nada por el hombro, Coquimbo me recibió y mira", dijo Waterman a TNT Sports Chile.

Reacciones de Cecilio Waterman