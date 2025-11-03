LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  3 de noviembre de 2025 - 09:07

Cecilio Waterman: Del descenso, perder un título y ahora a coronase campeón en Chile

Cecilio Waterman ha marcado hasta el momento nueve goles en el torneo local, siendo pieza clave en el título de Coquimbo Unido.

Cecilio Waterman: Desciende

Cecilio Waterman: Desciende, pierde un título y ahora se corona campeón en Chile

EFE

Cecilio Waterman ha sido sinónimo de perseverancia por todo lo que ha vivido en el fútbol. Tras varios años en Uruguay, situaciones complicadas en Perú y altibajos en Chile, finalmente el panameño se ha coronada campeón en Chile con el Coquimbo Unido.

Waterman lo ha hecho con un club que se consagra por primera vez desde su fundación hace 67 años y que ahora también participará en su segunda oportunidad en la Copa Libertadores de América.

"Es una cosa de locos porque con Cobresal nos merecíamos ese título pero también es faltarle el respeto a Huachipato porque también se lo merecían en su momento, lo lograron, me tocó descender con la U de Conce y ayer ascendió la U de Conce y hoy me toca ser campeón del fútbol chileno y la verdad que muy agradecido por la gente también de Chile que me ha tratado siempre de la misma manera, el año pasado me fui para Perú, no la pasé nada bien en Perú, me lesioné, la verdad la pasé mal y mira como es la vida, fui a América de Cali, no me eligieron nada por el hombro, Coquimbo me recibió y mira", dijo Waterman a TNT Sports Chile.

Reacciones de Cecilio Waterman

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsCL/status/1985126397526896914&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡A LA MODA! El Real Madrid y Adidas presentan LFSTLR

José Fajardo le marca al Barcelona SC para rescatar el empate de la "U" Católica

Real Madrid: ¿Qué lesión sufre Franco Mastantuono?

Recomendadas

Últimas noticias