Cecilio Waterman le marcó al Cobresal de César Yanis

El atacante panameño Cecilio Waterman sigue dulce con el gol, tras volver a romper las redes en la Primera división de Chile, en el triunfo de Coquimbo Unido por marcador de 2-1 ante Cobresal en la fecha 19.

Waterman anotó su tanto al minuto 25', en un cobro de tiro penal que fue atajado por el guardameta ecuatoriano Jorge Pinos, pero en el rebote mandó el balón al fondo de las redes para adelantar a los Piratas sobre los "Mineros" de su compatriota César Yanis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsCL/status/1954628826811584554&partner=&hide_thread=false ¡Se adelanta el líder!



Tras el penal cobrado a favor de Coquimbo Unido, Cecilio Waterman se encargó, en doble instancia, de anotar el primero para Los Piratas ante Cobresal en este #MatchdayDomingo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 10, 2025

Diego Coelho puso la igualdad en el marcador al 44' desde el punto penalti en el Estadio El Cobre.

El delantero de 34 años jugó en el Cobresal en la temporada 2022-2023, confirmando de esta manera la ley del ex.

Waterman terminó jugando 85' minutos y recibió tarjeta amarilla al 80'. Por su parte, Yanis disputó los 90' minutos.

Este resultado mantiene líder al Coquimbo Unido con 44 puntos y Cobresal sexto con 29 unidades.

Cecilio Waterman se encuentra en gran momento

"Watergol" en la actual temporada registra 7 goles y 1 asistencia en 17 partidos en Liga, mientras que en la Copa Chile suma 2 tantos en 5 encuentros.

Los números que está poniendo son para tomar en cuenta de cara a los partidos de las Eliminatorias CONCACAF en el mes de septiembre, ante Surinam y Guatemala.