César Blackman brilló con gol y asistencia en Eslovaquia

El Slovan Bratislava venció 3-2 al FK DAC 1904 Dunajská Streda, con un iluminado César Blackman en la jornada del sábado en la Superliga de Eslovaquia .

El encuentro comenzó con una asistencia de "Blaki" al minuto 10' para la anotación del armenio Tigran Barseghyan.

Cuando el choque se encontraba 2-2, el lateral panameño apareció al 76' para romper las redes y darle el triunfo al Slovan sobre su ex equipo en el Tehelné pole.

Los dirigidos por Vladimír Weiss se ubican en la segunda posición con 15 puntos en 7 partidos disputados.

¿Cuándo vuelve a jugar César Blackman en la Superliga de Eslovaquia?

El seleccionado nacional y su club volverán a jugar el sábado 27 de septiembre ante el FK AS Trencín en el Štadión na Sihoti, desde las 11:00 a.m.