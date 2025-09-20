Legionarios Fútbol Internacional -  20 de septiembre de 2025 - 16:40

César Blackman brilló con gol y asistencia en Eslovaquia

El lateral panameño César Blackman rompió las redes con el Slovan Bratislava en la Superliga de Eslovaquia.

César Blackman brilló con gol y asistencia en Eslovaquia

César Blackman brilló con gol y asistencia en Eslovaquia

Foto: Slovan Bratislava

El Slovan Bratislava venció 3-2 al FK DAC 1904 Dunajská Streda, con un iluminado César Blackman en la jornada del sábado en la Superliga de Eslovaquia.

El encuentro comenzó con una asistencia de "Blaki" al minuto 10' para la anotación del armenio Tigran Barseghyan.

Cuando el choque se encontraba 2-2, el lateral panameño apareció al 76' para romper las redes y darle el triunfo al Slovan sobre su ex equipo en el Tehelné pole.

Los dirigidos por Vladimír Weiss se ubican en la segunda posición con 15 puntos en 7 partidos disputados.

¿Cuándo vuelve a jugar César Blackman en la Superliga de Eslovaquia?

El seleccionado nacional y su club volverán a jugar el sábado 27 de septiembre ante el FK AS Trencín en el Štadión na Sihoti, desde las 11:00 a.m.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cristian Martínez anotó en la derrota del Hapoel Ironi Kiryat Shmona en Israel

La Juventus empata ante el Hellas Verona en la J4

El Real Madrid vence al Espanyol en gran momento de Kylian Mbappé

Recomendadas

Últimas noticias