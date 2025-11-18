Selección de Panamá: César Blackman con dedicatoria especial en clasificación al Mundial 2026

El carrilero derecho y goleador en la noche de la histórica clasificación de la selección de Panamá al Mundial 2026 César Blackman terminó con una dedicatoria especial en cancha ante las cámaras de RPC.

"Blaki", de 27 años de edad fue el encargado de abrir el marcador en crucial duelo de eliminatorias Concacaf, con un potente disparo de pierna derecha.

Un especial momento para César Blackman con la selección de Panamá

"Muy feliz la verdad, con mucha nostalgia, todo mundo sabe lo difícil que la he pasado, yo y mi familia, como me gustaría que estuvieran aquí mi mamá y mi papá viviendo este momento especial conmigo, pero yo se que ellos son los que me dieron las fuerzas para seguir luchando", señaló Blackman.

"Esta eliminatoria la he pasado duro, no he jugado mucho, ahora se me dio la oportunidad, pero por las cosas que me han pasado en la vida soy muy resiliente, pero he tomado las cosas con calma y este triunfo es para mi madre, mi padre, mi hija y mi esposa", destacó.

El mensaje para Murillo

"Saludos hermano, hasta Francia, te extrañamos mucho, tu eres parte de este grupo", finalizó el actual jugador del Š. K. Slovan Bratislava.