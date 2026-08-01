Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy en béisbol y fútbol Foto: COP

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 no se detienen y hoy continúan las acciones en las disciplinas de béisbol y fútbol.

Ambos equipos de Panamá estarán jugando en busca de seguir en la lucha por medallas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El equipo de fútbol dirigido por el DT César Aguilar enfrentará a Costa Rica después de caer en la primera fecha por marcador de 1-0 ante Colombia en el Estadio Moca 85, de la ciudad de Moca.

Por su parte, la novena panameña jugará su segundo encuentro ante Nicaragua luego de superar 4-2 a México en la primera fecha.

Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs México - Estadio Quisqueya Juan Marichal (9:00 am)

Nicaragua vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:30 pm)

Cuba vs Puerto Rico - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm)

Curazao vs República Dominicana- Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 pm)

Partidos para hoy sábado 1 de agosto en fútbol