DEPORTES Fútbol Internacional -  1 de agosto de 2026 - 08:00

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy en béisbol y fútbol

Repasa a continuación los encuentros a disputarse hoy en la disciplina de béisbol y fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy en béisbol y fútbol
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy en béisbol y fútbolFoto: COP

Ambos equipos de Panamá estarán jugando en busca de seguir en la lucha por medallas.

El equipo de fútbol dirigido por el DT César Aguilar enfrentará a Costa Rica después de caer en la primera fecha por marcador de 1-0 ante Colombia en el Estadio Moca 85, de la ciudad de Moca.

Por su parte, la novena panameña jugará su segundo encuentro ante Nicaragua luego de superar 4-2 a México en la primera fecha.

Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Colombia vs México - Estadio Quisqueya Juan Marichal (9:00 am)
  • Nicaragua vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:30 pm)
  • Cuba vs Puerto Rico - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm)
  • Curazao vs República Dominicana- Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 pm)

Partidos para hoy sábado 1 de agosto en fútbol

  • Costa Rica vs Panamá Sub-21 - Estadio El Cóndor Concepción de La Vega (3:00 pm) grupo B
  • Colombia vs Cuba - Estadio El Cóndor Concepción de La Vega (6:00 pm) grupo B
  • Venezuela vs Guatemala - Estadio Moca 85 (3:00 pm) grupo A
  • República Dominicana vs México - Estadio Moca 85 (6:00 pm) grupo A

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