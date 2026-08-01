Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy en béisbol y fútbol

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 no se detienen y hoy continúan las acciones en las disciplinas de béisbol y fútbol.
El equipo de fútbol dirigido por el DT César Aguilar enfrentará a Costa Rica después de caer en la primera fecha por marcador de 1-0 ante Colombia en el Estadio Moca 85, de la ciudad de Moca.
Por su parte, la novena panameña jugará su segundo encuentro ante Nicaragua luego de superar 4-2 a México en la primera fecha.
Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Colombia vs México - Estadio Quisqueya Juan Marichal (9:00 am)
- Nicaragua vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:30 pm)
- Cuba vs Puerto Rico - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm)
- Curazao vs República Dominicana- Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 pm)
Partidos para hoy sábado 1 de agosto en fútbol
- Costa Rica vs Panamá Sub-21 - Estadio El Cóndor Concepción de La Vega (3:00 pm) grupo B
- Colombia vs Cuba - Estadio El Cóndor Concepción de La Vega (6:00 pm) grupo B
- Venezuela vs Guatemala - Estadio Moca 85 (3:00 pm) grupo A
- República Dominicana vs México - Estadio Moca 85 (6:00 pm) grupo A