Champions League: Liverpool despierta y golea al Frankfurt

Después de cuatro derrotas seguidas, el Liverpool reaccionó. Venció 1-5 al Eintracht Frankfurt en Alemania, este miércoles, en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Uno de los tropiezos anteriores fue también en Champions. Perdieron 1-0 contra el Galatasaray en Turquía. Por eso, los dirigidos por Arne Slot estaban obligados a ganar. Con esta victoria, suman 6 puntos en tres partidos. Están a tres puntos de los equipos con puntaje perfecto: PSG, Inter, Arsenal, Bayern y Real Madrid.

El partido comenzó con susto para el Liverpool. El Eintracht se adelantó en el minuto 26. Fue un tiro cruzado en el área del danés Rasmus Nissen Kristensen.

El francés Hugo Ekitiké igualó en el 34 al culminar con éxito un cara a cara ante el arquero local Michael Zetterer, al que batió antes de hacer un gesto de perdón dirigido a los hinchas del Eintracht, donde jugó la pasada temporada.

El Liverpool dominó en Champions League

Los Reds se pusieron por delante en el 39, cuando el neerlandés Van Dijk cabeceó a la red, antes de que el francés Ibrahima Konaté dejara el camino allanado antes del descanso al firmar el tercero en el 44, también rematando de manera certera en un saque de esquina.

En la segunda parte el dominio red fue total.

La cuenta se amplió en el 65, cuando el también neerlandés Cody Gakpo empujó un pase de la muerte de Florian Wirtz, antes de que el húngaro Dominik Szoboszlai marcara un tanto espectacular desde fuera del área en el 70.

La victoria en Alemania da tranquilidad a un Liverpool que ahora tratará de romper la mala racha en la Premier League, donde ha perdido sus tres últimos compromisos y donde es tercero -a cuatro puntos del líder Arsenal- antes de visitar el sábado al Brentford.

En la siguiente jornada de Champions, la cuarta, el Liverpool recibirá al Real Madrid en Anfield, el martes 4 de noviembre.

El Eintracht se queda con 3 puntos en la clasificación del máximo torneo europeo, donde se ha abonado a los 5-1: ganó con ese marcador al Galatasaray antes de caer por el mismo ante el Atlético y ahora el Liverpool.