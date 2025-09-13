Chelsea empató con el Brentford y dejó escapar puntos en la Premier League

En un cerrado compromiso disputado este sábado en el Gtech Community Stadium, el Chelsea igualó 2-2 con el Brentford en la cuarta fecha de la Premier League 2025-2026.

El técnico Enzo Maresca realizó varias variantes en el once inicial pensando en la UEFA Champions League, que a la postre le complicaron el partido de visita.

Kevin Schade adelantó al onceno local al minuto 35', pero la reaccion de los "Blues" llegó desde el banquillo con Cole Palmer al 61'.

En el minuto 85' apareció el ecuatoriano Moisés Caicedo para marcar el tanto que parecía le daba la victoria al Chelsea, sin embargo, Fábio Carvalho al 90+3 puso el empate definitivo en el marcador.

Próximo partido del Chelsea

"The Lions" visitará el Allianz Arena el miércoles 17 de septiembre para medirse al Bayern Múnich (2:00 pm), en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.