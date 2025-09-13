LaLiga Fútbol Internacional -  13 de septiembre de 2025 - 15:58

El Atlético de Madrid superó al Villarreal y sumó su primer triunfo en LaLiga

El onceno del Atlético de Madrid recibió al conjunto del Villarreal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El Atlético de Madrid superó al Villarreal y sumó su primer triunfo en LaLiga

El Atlético de Madrid superó al Villarreal y sumó su primer triunfo en LaLiga

Foto: Thomas COEX / AFP

El onceno del Atlético de Madrid superó 2-0 al conjunto del Villarreal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un choque correspondiente a la jornada cuatro de LaLiga de España 2025-2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1966968912379334756&partner=&hide_thread=false

Los "Colchoneros se adelantaron temprano en el marcador con gol de Pablo Barrios Rivas asistido por el argentino Julián Álvarez al minuto 9'. En la segunda parte aparecería el reciente fichaje, el argentino Nicolás González para aumentar la ventaja al 52'.

De esta manera, el "Atleti" sale de la mala racha y consigue su primera victoria del certamen liguero, tras iniciar perdiendo ante el RCD Espanyol y empatar con Elche y Alavés.

El Atlético de Madrid preparará su debut en la Champions League

Los dirigidos por Diego Pablo Simeone ahora piensan en el duelo que tendrán de visita en Anfield, el miércoles 17 de septiembre contra el Liverpool (2:00 pm), en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League.

En esta nota:
Seguir leyendo

Chelsea empató con el Brentford y dejó escapar puntos en la Premier League

El Bayern Múnich no tuvo piedad del Hamburgo en el Allianz Arena

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en la Liga MX?

Recomendadas

Últimas noticias