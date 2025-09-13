El Atlético de Madrid superó al Villarreal y sumó su primer triunfo en LaLiga

El onceno del Atlético de Madrid superó 2-0 al conjunto del Villarreal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un choque correspondiente a la jornada cuatro de LaLiga de España 2025-2026.

Los "Colchoneros se adelantaron temprano en el marcador con gol de Pablo Barrios Rivas asistido por el argentino Julián Álvarez al minuto 9'. En la segunda parte aparecería el reciente fichaje, el argentino Nicolás González para aumentar la ventaja al 52'.

De esta manera, el "Atleti" sale de la mala racha y consigue su primera victoria del certamen liguero, tras iniciar perdiendo ante el RCD Espanyol y empatar con Elche y Alavés.

El Atlético de Madrid preparará su debut en la Champions League

Los dirigidos por Diego Pablo Simeone ahora piensan en el duelo que tendrán de visita en Anfield, el miércoles 17 de septiembre contra el Liverpool (2:00 pm), en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League.