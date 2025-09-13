Pumas de Adalberto Carrasquilla gana duelo ante Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas

Pumas del mediocampista Adalberto Carrasquilla derrotó de visita (1-4) al Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas en duelo de panameños en la jornada 8 de la Liga MX que se disputó en el Estadio El Encanto.

Ambos jugadores panameños fueron suplentes e ingresaron en la segunda mitad del partido.

La visita arrancó con el pie derecho, abriendo el marcador sobre el minuto 11', con Guillermo Martínez Ayala y luego sobre el 45+7' aumentaron la ventaja en el marcador con otra anotación del atacante apodado como "El Memote".

Los locales reaccionaron un minuto después, sobre el 45+8' con Fabio Gomes para irse al descanso con el descuento.

Acción panameña en el segundo tiempo con Adalberto Carrasquilla y Bárcenas

Édgar Yoel Bárcenas ingresó a la cancha en el inicio del segundo tiempo, mientras que "Coco" Carrasquilla entró de cambio por Aaron Ramsey sobre el minuto 60'.

Pumas tomó nuevamente el control del partido y pusieron los definitivos en el marcador sobre el final, al 90+5' con Alan Medina y sobre el 90+12' José Juan Macías apareció para el 1-4.

Ahora, el Club Universidad Nacional suma 12 puntos en la actual competición del fútbol mexicano y de momento se coloca como octavo en la clasificación.