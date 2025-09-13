La Juventus le ganó un partidazo al Inter de Milán en la Serie A

Por detrás 3-2 en un derbi de Italia espectacular, la Juventus remontó en tiempo de descuento y venció al Inter de Milán 4-3 este sábado en la tercera jornada de la Serie A, para situarse líder de la Serie A .

Gracias al golpe final del joven mediocampista montenegrino de 19 años Vasilije Adzic (90+1), los turineses encadenan un tercer triunfo y tienen tres puntos de ventaja sobre el Nápoles, que se enfrenta a la Fiorentina este sábado (1:45 pm).

El Inter de Cristian Chivu, que tomó el relevo en el banquillo de Simone Inzaghi, es 11º y registra su segunda derrota consecutiva tras su derrota en el campo del Udinese (2-1), antes de visitar el miércoles al Ajax en la Liga de Campeones.

En un divertido derbi de Italia, fue la Juve quien abrió el marcador en su primera oportunidad real por medio de Llyod Kelly (14).

Los milaneses lograron igualar el marcador gracias a su centrocampista turco, Hakan Calhanoglu, con un potente disparo desde fuera del área (30).

Pocos minutos después, su compatriota Kenan Yildiz le respondió con un disparo lejano igual de espectacular, que el guardameta del Inter Yann Sommer solo pudo rozar (38).

En un segundo tiempo igual de dinámico, los milaneses creyeron tener la victoria gracias al doblete de Calhanoglu (65) y a un cabezazo de Marcus Thuram (76) tras un córner.

Reacción rápida de la Juventus

Pero su hermano Khéphren, también de cabeza, pero tras una falta, empató rápidamente (83), antes de que Adzic sellara la victoria con un potente disparo desde 25 metros.

FUENTE: AFP