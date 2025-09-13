Real Madrid vs Olympique Marsella de Michael Amir Murillo: Fecha y hora de la Champions League

Real Madrid inicia su etapa en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 recibiendo al Olympique Marsella del panameño Michael Amir Murillo.

El equipo francés viene de ganar al Lorient 4-0 en la fecha 4 de la Ligue 1 con Murillo como protagonista provocando el penal que se transformó en el primer gol del partido en los pies de Mason Greenwood. Luego Benjamin Pavard, Angel Gomes y Nayed Aguerd anotaron los otros goles.

Mientras tanto los de Xabi Alonso sufrieron para ganar en su visita a la Real Sociedad por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Arda Guler para mantener el pleno de victorias en LaLiga en cuatro jornadas.

En su historia se han enfrentado en cuatro ocasiones en UEFA Champions League, ganando los cuatro encuentros, la última en la temporada 2009-2010 donde los blancos salieron con la victoria 3-1.

Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella

Fecha: Martes 16 de septiembre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com