Real Madrid vs Olympique Marsella: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la Champions League?

El Real Madrid y el Olympique Marsella se verán las caras en el Santiago Bernabéu en el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League casi 16 años después de su último enfrentamiento.

En total se han enfrentado en cuatro ocasiones en fase de grupo, todas con victorias para el conjunto blanco. La última vez que se midieron fue en diciembre de 2009 con un triunfo 3-1 en el Vélodrome. En aquel partido marcaron Cristiano Ronaldo en dos ocasiones y otro tanto de Raúl Albiol. Lucho González descontó por los locales.

La última vez que se enfrentaron en el Estadio Santiago Bernabéu fue ese mismo año, pero en el mes de septiembre donde los dirigidos en aquel entonces por Manuel Pellegrini ganaron 3-0 con doblete de Cristiano Ronaldo y otro gol de Kaká.

Antes de eso, en la temporada 2003-2004, también en fase de grupos, el Madrid ganó 4-2 como local y 2-1 de visita.