Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en la Liga MX?

Adalberto Carrasquilla viene de sumar minutos en el triunfo de Pumas ante Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas en la jornada 8 de la Liga MX.
En este partido "Coco" realizó dos remates, entre ellos uno al poste, realizó cuatro pases en el último tercio del campo, cinco pases de doce, un pase largo, dos faltas recibidas, una intercepción.
Ahora se medirán a Tigres que hoy enfrentan al Club León del panameño Ismael Díaz. Hasta el momento en seis fechas tienen 13 puntos.
¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?
El próximo sábado 20 de septiembre Pumas recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario a las 8:00 P.M.