Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev en peso y listo para choque indiscutible

La estrella japonesa libra por libra Naoya Inoue y el retador uzbeko Murodjon Akhmadaliev cumplieron en la báscula para su combate por el título indiscutible de la categoría de peso supergallo desde el IG Arena de la ciudad de Nagoya.

Inoue (30-0, 27 KOs), de 31 años de edad expondrá todos sus cinturones es ante Akhmadaliev (14-1, 11 KOs), pegador uzbeko de 30 años de dad, que ahora reside en Indio, California, Estados Unidos en velada que será transmitida a través de RPC desde las 3:00 A.M. este 14 de septiembre.

Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev superaron la báscula

El pegador de Yokohama, lució impecable ante su gente, registrando 121.7 libras en la báscula, en la que será su tercera presentación de 2025, mientras que el retador marcó 121.3 libras, apenas media libra más ligero, frente al No. 2 libra por libra de The Ring Magazine.

Naoya Inoue volverá a ver acción en su tierra natal, después de que en su última salida al escenario superó a Ramón Cárdenas en el T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado mes de mayo.

Por su parte, su rival tendrá el mayor reto de su carrera, luego de también ver acción el pasado mes de Mayo en México ganando duelo ante Luis Castillo.