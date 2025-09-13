Real Madrid sufre para ganar liderado por Kylian Mbappé

Kylian Mbappé anotó y asistió en el triunfo del Real Madrid en Anoeta ante la Real Sociedad para ganar su cuarto partido consecutivo en LaLiga.

El Real Madrid tomó ventaja antes de los quince minutos cuando un error de Goti en un pase atrás, aprovechó Kylian Mbappé para robar, irse a la carrera, ponerse en el mano a mano ante Remiro y definir con fuerza a la derecha del portero.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El Madrid se quedó con diez pasado la media hora con la expulsión de Dean Huijsen, que se perderá el partido ante el Espanyol.

Pero sobre el final del primer tiempo, una gran jugada individual de Mbappé, dejó un pase atrás para la aparición de Arda Guler que controló y luego remató de zurda.

A los diez minutos de la segunda parte, Mikel Oyarzabal desde el punto penal descontó para los locales.

Próximo partido del Real Madrid

El Real Madrid defendió más de lo que atacó y se llevó los tres puntos antes de iniciar su etapa en la UEFA Champions League ante el Olympique Marsella.