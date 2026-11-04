Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria para duelos vs Curazao

La Selección de Panamá cuenta con varias novedades importantes de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde se medirá a Curazao. El técnico Thomas Christiansen recibió buenas noticias desde el extranjero, con varios futbolistas que han superado lesiones y otros que atraviesan un buen momento futbolístico.

Uno de los nombres destacados es el de Édgar Yoel Bárcenas , quien logró recuperarse después de someterse a una artroscopia de rodilla debido a una lesión de menisco. El extremo y carrilero panameño volvió a tener actividad el lunes 2 de noviembre con el Iraklis FC de Grecia, una noticia positiva para el cuerpo técnico de la Roja, que no pudo tenerlo en la gira asiática.

Otra novedad es Josué Vergara, quien también dejó atrás los problemas físicos que lo mantenían en duda. El futbolista superó una lesión en la cadera y regresó a las canchas el pasado 1 de noviembre con el KAA Gent de Bélgica. Además, fue incluido en la convocatoria del equipo belga para el compromiso de Conference League frente al KuPS, confirmando que vuelve a estar disponible para competir.

En cuanto a Kadir Barría, el delantero de 19 años perteneciente al Botafogo de Brasil ha encontrado nuevamente su mejor versión en las categorías juveniles del club. Ante la falta de protagonismo con el primer equipo, el atacante ha tenido continuidad con la Sub-20, donde ha recuperado confianza y demostrado nuevamente sus condiciones futbolísticas.

También aparece Giovany Herbert, de 21 años, quien milita en el Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania. El joven futbolista dejó buenas sensaciones durante la gira asiática de la Selección de Panamá y ha mantenido un rendimiento positivo en sus últimas presentaciones con su club.

Finalmente, el portero Marcos de León del Sporting San Miguelito, Manuel Morán del Cartaginés, Daivis Murillo del CD Plaza Amador y Martín Krug de Juventud de Torremolinos, completan las novedades de la lista final de 25 jugadores.

Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF