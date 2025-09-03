Condenan a prisión al acusado de insultos racistas a Iñaki Williams en campo del Espanyol

El acusado de dirigir insultos racistas al futbolista del Athletic de Bilbao Iñaki Williams durante un partido de Liga en 2020 en el estadio del Espanyol aceptó este miércoles una pena de un año de prisión y tres sin ir a estadios de fútbol, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía española.

En una breve vista celebrada en la Audiencia de Barcelona, el acusado reconoció los hechos ocurridos durante el Espanyol-Athletic de Bilbao celebrado el 25 de enero de 2020 en el estadio de Cornellà-El Prat.

Actos racistas hacia Iñaki Williams

Según el escrito de la Fiscalía, que solicitaba inicialmente una pena de dos años de cárcel, el acusado, entre otros muchos, "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador" profirió "gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista" hacia Williams, cuando este era sustituido del terreno de juego.

Pero, después de que el acusado reconociera los hechos, el Ministerio Público acordó rebajar sus peticiones y las partes -entre las que también estaba La Liga como acusación particular-, llegaron a una conformidad ante el tribunal.

Finalmente, el hincha fue condenado a un año de prisión por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y contra la integridad moral, aunque no deberá ingresar en prisión porque la ley española así lo autoriza, al no tener antecedentes penales y ser la pena menor a dos años.

Igualmente, deberá abonar una multa de alrededor de 1.000 euros y no podrá, entre otros, acceder a estadios de fútbol durante un tiempo total de tres años.

"Fue la primera denuncia por parte de LALIGA frente a insultos racistas y marcó un punto de inflexión a nivel judicial", celebró el organismo en su cuenta de X.

"Ahora la sentencia constituye un nuevo hito contra el racismo en el fútbol", agregó.

Hijo de padres ghaneses y un símbolo del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, de 31 años, y su hermano Nico, de 23, son muy activos en la lucha contra el racismo en el fútbol español. En los últimos años, diferentes jugadores -como el atacante brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior-, padecieron conductas similares, que resultaron en diferentes condenas en los tribunales.

FUENTE: AFP