Serie del Caribe 2026 cambia de sede y se jugará en Guadalajara, México

La Serie del Caribe 2026 se jugará oficialmente en Guadalajara, Jalisco en México y Panamá regresa a este torneo después de un año sin su participación, además estarán Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México y Japón y Cuba que también vuelve en calidad de invitado.
Serie del Caribe 2026 cambia de sede
La Serie del Caribe 2026 se iba a jugar en Venezuela del 1 al 7 de febrero, sin embargo, tres países que conforman la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) Puerto Rico, República Dominicana y México, informaron que no iban a participar porque no se encuentran en capacidad de asistir a Venezuela.
La CBPC informó que comprendía la situación de ambas partes y buscarían alternativas disponibles.