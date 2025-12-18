Serie del Caribe 2026 cambia de sede y se jugará en Guadalajara, México

La Serie del Caribe 2026 se jugará oficialmente en Guadalajara, Jalisco en México y Panamá regresa a este torneo después de un año sin su participación, además estarán Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México y Japón y Cuba que también vuelve en calidad de invitado.

La última participación de Cuba fue en el 2023 cuando se coronó campeón, mientras que la de Panamá fue en el 2024 en Miami.

Serie del Caribe 2026 cambia de sede

La Serie del Caribe 2026 se iba a jugar en Venezuela del 1 al 7 de febrero, sin embargo, tres países que conforman la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) Puerto Rico, República Dominicana y México, informaron que no iban a participar porque no se encuentran en capacidad de asistir a Venezuela.

La CBPC informó que comprendía la situación de ambas partes y buscarían alternativas disponibles.