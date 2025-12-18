Copa del Rey: Estos son los equipos que clasifican a los octavos de final

Culmina la ronda de clasificación de 32 de diciembre, con un solo partido pendiente entre el Granada y el Rayo Vallecano, pero los demás equipos están listos para los octavos de final de la Copa del Rey , donde el Real Madrid y el FC Barcelona lograron avanzar de ronda.

En total fueron 10 los equipos que avanzaron de primera división, mientras que 5 son de la segunda división.

Los equipos de primera que avanzaron fueron el Athletic, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Betis, Deportivo Alavés, Osasuna, Elche, Valencia y Real Sociedad.

De segunda división los clasificados fueron Burgos, Albacete, Cultura Leonesa, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

¿Cuándo será el sorteo de octavos de final de Copa del Rey?

El sorteo se llevará a cabo el próximo 7 de enero de 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, aquí ya se pueden enfrentar equipos de primera división entre sí, pero descarta cualquier derbi o clásico.

Los bombos son los siguientes:

Copa A (Supercopa): Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.

Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic. Copa B (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés.

Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés. Copa C (Segunda División): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete.

Los octavos de final se jugarán el 13, 14 y 15 de enero.