MLB: ¿Cuáles son los tres destinos más probables para Cody Bellinger?

Los Yankees de Nueva York, Mets y Dodgers son considerados los destinos más probables para Cody Bellinger, en ese orden, según Jim Bowden de MLB Network Radio. Sin embargo, podría haber otros equipos en busca del cañonero zurdo, ya que Bowden califica su mercado como “robusto”.
El deseo de los Yankees en volver a firmar a Cody Bellinger - MLB
Los Yankees han sido abiertos sobre su deseo de volver a firmar a Bellinger, quien encajó bien con su habilidades atléticas, versatilidad y un carácter que el mánager Aaron Boone ha descrito como “de obrero”. Bellinger solidificaría el jardín izquierdo mientras añade un bate potente capaz de poner grandes números contra el pitcheo zurdo. Aunque Kyle Tucker es posiblemente el mejor jugador de posición agente libre disponible, los Yankees parecen enfocados principalmente en una reunión con Bellinger.
FUENTE: MLB