MLB: ¿Cuáles son los tres destinos más probables para Cody Bellinger? FOTO: MLB

Los Yankees de Nueva York, Mets y Dodgers son considerados los destinos más probables para Cody Bellinger, en ese orden, según Jim Bowden de MLB Network Radio. Sin embargo, podría haber otros equipos en busca del cañonero zurdo, ya que Bowden califica su mercado como “robusto”.

Renovar con Bellinger sigue siendo la prioridad principal de los Yankees tras las Reuniones Invernales de la semana pasada, pero tendrán que superar la competencia de al menos un par de otros contendientes de mercado grande para traerlo de regreso al Bronx.

