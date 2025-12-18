Copa del Rey: ¿Cuándo será el sorteo de octavos de final?

El Sorteo de la Copa del Rey para octavos de final se realizará el próximo 7 de enero, ya que aún falta un partido pendiente entre Granada y Rayo Vallecano por duelo de Conference League.
BOMBOS DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY
- Copa A (Supercopa): Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.
- Copa B (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés.
- Copa C (Segunda División): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete.
Las fechas de la Copa
- Octavos: 13, 14 y 15 enero
- Cuartos: 4 febrero
- Ida semifinales: 11 febrero
- Vuelta semifinales: 4 marzo
- Final: Por confirmar