FÚTBOL Fútbol Internacional -  18 de diciembre de 2025 - 18:30

Copa del Rey: ¿Cuándo será el sorteo de octavos de final?

La Copa del Rey dará a conocer los partidos en un sorteo el 7 de enero para los octavos de final, el Real Madrid y Barcelona.

Copa del Rey: ¿Cuándo será el sorteo de octavos de final?

Copa del Rey: ¿Cuándo será el sorteo de octavos de final?

El Sorteo de la Copa del Rey para octavos de final se realizará el próximo 7 de enero, ya que aún falta un partido pendiente entre Granada y Rayo Vallecano por duelo de Conference League.

El partido pendiente será el 6 de enero.

BOMBOS DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

  • Copa A (Supercopa): Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.
  • Copa B (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés.
  • Copa C (Segunda División): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete.

Las fechas de la Copa

  • Octavos: 13, 14 y 15 enero
  • Cuartos: 4 febrero
  • Ida semifinales: 11 febrero
  • Vuelta semifinales: 4 marzo
  • Final: Por confirmar
En esta nota:
Seguir leyendo

Xabi Alonso: "Han sido estas cosas que pasan en la Copa, nosotros y otros equipos"

¡Pidiendo la hora! El Real Madrid se instaló en octavos de final de la Copa del Rey

Copa del Rey: Atlético de Madrid supera al Atlético Baleares con doblete de Griezmann

Recomendadas

Últimas noticias