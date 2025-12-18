Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo tendrá otra cita importante con el Olympique de Marsella , que enfrenta al FC Bourg-Péronnas en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

Los olímpicos son claros favoritos para llevarse la victoria ante el club que juega en el Championnat National, la tercera liga de fútbol más importante del país francés.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi viene de vencer 1-0 al AS Mónaco en un encuentro de la Ligue 1 donde Amir fue titular y jugó 58' minutos en el Estadio Vélodrome.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella?

El Olympique de Marsella jugará este domingo 21 de diciembre ante el FC Bourg-Péronnas en el Stade Marcel-Vercherea dede las 8:45 a.m.