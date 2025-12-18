LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  18 de diciembre de 2025 - 18:05

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo se medirá al FC Bourg-Péronnas en la acción de la Copa de Francia.

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El lateral panameño Michael Amir Murillo tendrá otra cita importante con el Olympique de Marsella, que enfrenta al FC Bourg-Péronnas en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

Los olímpicos son claros favoritos para llevarse la victoria ante el club que juega en el Championnat National, la tercera liga de fútbol más importante del país francés.

