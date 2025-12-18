Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo tendrá otra cita importante con el Olympique de Marsella, que enfrenta al FC Bourg-Péronnas en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.
El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi viene de vencer 1-0 al AS Mónaco en un encuentro de la Ligue 1 donde Amir fue titular y jugó 58' minutos en el Estadio Vélodrome.
¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella?
El Olympique de Marsella jugará este domingo 21 de diciembre ante el FC Bourg-Péronnas en el Stade Marcel-Vercherea dede las 8:45 a.m.