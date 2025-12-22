COPA AFRICANA Fútbol Internacional -  22 de diciembre de 2025 - 08:39

Copa Africana: Partidos para hoy lunes 22 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 22 de abril en las acciones de la Copa Africana 2025 - 2026.

En el inicio del torneo, Marruecos sacó victoria al imponerse a Comoras por 2-0.

Partidos para hoy en la Copa Africana

  • Malí vs Zambia a las 9:00 A.M.
  • Sudáfrica vs Angola 12:00 P.M.
  • Egipto vs Zimbabue a las 3:00 P.M.
