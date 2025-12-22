Copa Africana: Partidos para hoy lunes 22 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 22 de abril en las acciones de la Copa Africana 2025 - 2026.
Partidos para hoy en la Copa Africana
- Malí vs Zambia a las 9:00 A.M.
- Sudáfrica vs Angola 12:00 P.M.
- Egipto vs Zimbabue a las 3:00 P.M.
En el inicio del torneo, Marruecos sacó victoria al imponerse a Comoras por 2-0.