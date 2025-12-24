Copa Africana de Naciones: Argelia goleó a Sudán con la presencia de Zidane en las gradas

La selección de Argelia demostró su poder ofensivo en su debut de la Copa Africana de Naciones , tras golear 3-0 a Sudán en la primera fecha del grupo E.

Las anotaciones de los argelinos llegó por medio de Riyad Mahrez , actual jugador del Al-Ahli Saudí F. C. de la Liga Profesional Saudí, quien terminó el partido firmando un doblete (2' y 61').

¡INICIAN CON EL PIE DERECHO! Argelia goleó 3-0 a Sudán en las acciones del grupo E de la Copa Africana de Naciones. Mahrez (2) e Ibrahim Maza. #FutbolRPC @brfootball pic.twitter.com/mm4KdzJd7s

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El tanto definitivo fue obra de Ibrahim Maza al 85' para liquidar el compromiso en el Estadio Moulay EL Hassan.

Sudán terminó con 10 jugadores por la expulsión de Salah Adel.

¿Cuándo vuelve a jugar Argelia en la Copa Africana de Naciones?

El seleccionado de África del Norte volverá a jugar el próximo domingo 28 de diciembre ante Burkina Faso en el Estadio Moulay EL Hassan, desde las 12:30 p.m.