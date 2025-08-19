Copa Centroamericana 2025: Así fue el triunfo del Plaza Amador sobre el Managua FC

EN VIVO

El CD Plaza Amador recibió en el Estadio Rommel Fernández al Managua FC en la Copa Centroamericana 2025.

El CD Plaza Amador de Mario Méndez venció en el Estadio Rommel Fernández 3-2 al Managua FC de Nicaragua en la Copa Centroamericana 2025.

Everardo Rose, José Murillo y Jorlian Sánchez marcaron los tantos de la victoria, mientras que Mauro Verón anotó doblete para descontar por los nicaragüenses.

Los plazinos son líderes del grupo A con 9 puntos en tres partidos y aseguraron su presencia en cuartos de final.

FINAL DEL PARTIDO

El CD Plaza Amador sufrió para vencer 3-2 al Managua FC en su tercer partido de la Copa Centroamericana 2025.

SE AGREGAN 4 MINUTOS

81' SE APRIETA EL PARTIDO

Mauro Verón anota su segundo gol de la noche y el partido se cierra 2-3.

68' GOL DE LA VISITA

Mauro Verón marca el descuento para el Managua.

El Plaza Amador sigue arriba en el marcador 3-1.

66' TODO SIGUE IGUAL

El CD Plaza Amador controla el balón y el Managua corre de detrás de la pelota.

53' GOOOL, GOOOL

Jorlian Sánchez marcó el 3-0 de pierna derecha, tras un centro de José Murillo por el costado izquierdo.

El balón se paseó por toda el área y el atacante cerró la pinza.

50' DISPARO DESVIADO

José Murillo trataba de sorprender con el disparo desde fuera del área.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Plaza Amador 2-0 Managua FC

MEDIO TIEMPO

CD Plaza Amador 2-0 Managua FC

45' REMATE DESVIADO

Abdul Knight sacó un disparo de pierna izquierda, que pasó cerca del palo derecho.

35' EVERARDO ROSE QUIERE MÁS

El atacante del Plaza Amador se animó de larga distancia y el balón pasó por arriba del arco.

30' LLEGÓ EL SEGUNDO DE LOS LEONES

José "Gasper" Murillo anota el 2-0 con un pase al fondo de las redes, después del pase preciso de Everardo Rose.

23' GOOOOL DEL PLAZA AMADOR

Everardo Rose con asistencia de Alberto Quintero, marca el primero con un remate de pierna derecha al palo más lejano del guardameta Alyer López.

19' CERCA DEL PRIMERO

El Plaza Amador tuvo una ocasión clara con un remate de cabeza de José Murillo, tras un pase preciso de Alberto Quintero.

13' PEDÍAN PENAL

Jimar Sánchez toca el balón con la mano dentro del área, pero el árbitro no pita nada.

10' MINUTOS DE PARTIDO

No llegan los goles en el Rommel Fernández.

De momento, ninguna ocasión clara de cara al arco.

INICIA EL PARTIDO

Plaza Amador 0-0 Managua

ENTRADA EN CALOR

El CD Plaza Amador y el Managua cumplen con el calentamiento previo al partido.

EL PLAZA AMADOR LLEGA AL ROMMEL FERNÁNDEZ

XI DEL MANAGUA FC

EL MANAGUA LLEGA AL ROMMEL FERNÁNDEZ

ALINEACIÓN DEL CD PLAZA AMADOR

Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Joseph Jones, Jimar Sánchez, Eric Davis, Joel Lara, Jorlian Sánchez, Abdul Knight, José Murillo, Alberto Quintero y Everardo Rose

