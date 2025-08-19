Copa Centroamericana 2025: Así fue el triunfo del Plaza Amador sobre el Managua FC

FINAL DEL PARTIDO
El CD Plaza Amador sufrió para vencer 3-2 al Managua FC en su tercer partido de la Copa Centroamericana 2025.
Copa Centroamericana 2025
El CD Plaza Amador recibió en el Estadio Rommel Fernández al Managua FC en la Copa Centroamericana 2025.
El CD Plaza Amador de Mario Méndez venció en el Estadio Rommel Fernández 3-2 al Managua FC de Nicaragua en la Copa Centroamericana 2025.
Everardo Rose, José Murillo y Jorlian Sánchez marcaron los tantos de la victoria, mientras que Mauro Verón anotó doblete para descontar por los nicaragüenses.
Los plazinos son líderes del grupo A con 9 puntos en tres partidos y aseguraron su presencia en cuartos de final.