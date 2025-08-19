Copa Centroamericana 2025: XI del CD Plaza Amador vs Managua FC

El CD Plaza Amador de Eric Davis y Alberto Quintero reveló su once inicial para enfrentar al Managua FC de Nicaragua en la cuarta fecha de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF.

"El Equipo del Pueblo" es líder del grupo A con marca perfecta de seis puntos en dos fechas disputadas.

El onceno dirigido por Mario Méndez superó en la primera fecha 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense, bicampeón del certamen (2023-2024), en el Estadio Alejandro Morera Soto. Luego fueron de visita a Guatemala y vencieron 5-3 al Antigua GFC en el Estadio Pensativo.

Este choque entre panameños y nicaragüenses se llevará a cabo días después de que los "Leones" derrotaran 2-0 al Sporting San Miguelito en la jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro iniciará a las 7:00 p.m. y se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Alineación del CD Plaza Amador vs Managua - Copa Centroamericana 2025

Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Joseph Jones, Jimar Sánchez, Eric Davis, Joel Lara, Jorlian Sánchez, Abdul Knight, José Murillo, Alberto Quintero y Everardo Rose.