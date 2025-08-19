MLB MLB -  19 de agosto de 2025 - 20:37

MLB: Iván Herrera tuvo una jornada productiva con el madero ante los Marlins

El receptor panameño Iván Herrera destacó ofensivamente en el duelo de la MLB entre Cardenales y Marlins.

Los Cardenales de San Luis del panameño Iván Herrera vencieron 7-4 a los Marlins de Miami en la jornada de este martes en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Herrera de 25 años estuvo nuevamente como bateador designado, tras lidiar con muchas lesiones a lo largo de la temporada 2025.

Los imparables de Iván Herrera vs los Marlins - MLB

El orgullo de Nuevo Chorrillo bateó de 5-2, con tres carreras remolcadas, 1 base robada y un ponche en el loanDepot park.

En la alta del primer episodio llegó el primer sencillo por la patrulla derecha ante los pitcheos de Edward Cabrera, remolcando a Lars Nootbaar.

Posteriormente en el segundo capítulo, Herrera bateó otro sencillo hacia el jardín derecho, llevando al plato a Thomas Saggese y Nathan Church.

El pelotero de 25 años, que confirmó este martes que jugará el Clásico Mundial 2026 con Panamá, tiene un promedio de .289, 10 jonrones, 46 empujadas, 31 anotadas, 6 bases robadas, 10 dobles, 28 bases por bolas y 64 ponches.

