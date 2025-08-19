MLB: Iván Herrera tuvo una jornada productiva con el madero ante los Marlins FOTO: MLB

Los Cardenales de San Luis del panameño Iván Herrera vencieron 7-4 a los Marlins de Miami en la jornada de este martes en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Herrera de 25 años estuvo nuevamente como bateador designado, tras lidiar con muchas lesiones a lo largo de la temporada 2025.

Los imparables de Iván Herrera vs los Marlins - MLB

El orgullo de Nuevo Chorrillo bateó de 5-2, con tres carreras remolcadas, 1 base robada y un ponche en el loanDepot park.

En la alta del primer episodio llegó el primer sencillo por la patrulla derecha ante los pitcheos de Edward Cabrera, remolcando a Lars Nootbaar.

Posteriormente en el segundo capítulo, Herrera bateó otro sencillo hacia el jardín derecho, llevando al plato a Thomas Saggese y Nathan Church.

El pelotero de 25 años, que confirmó este martes que jugará el Clásico Mundial 2026 con Panamá, tiene un promedio de .289, 10 jonrones, 46 empujadas, 31 anotadas, 6 bases robadas, 10 dobles, 28 bases por bolas y 64 ponches.